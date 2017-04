Morte a Homeland: ecco il finale scioccante della sesta stagione

ATTENZIONE SEGUONO SPOILER SULLA SESTA STAGIONE DI HOMELAND E SUL SEASON FINALE. NON LEGGETE SE NON VOLETE ROVINARVI LA SORPRESA... SIETE AVVERTITI!



È stata la polizia a uccidere l'anima gemella di, un personaggio che più volte aveva vinto la sua sfida contro la morte. Un uomo distrutto in questa sesta stagione, dove lo ritroviamo in piena psicosi dopo essere sopravvissuto alla tortura con gas nervino vista lo scorso anno. Questa volta è rimasto ucciso: la polizia gli ha sparato mentre cercava di salvare il personaggio di Claire Danes e la neo-eletta presidente USAportandole lontano dagli assassini. Il suo è stato un sacrificio volontario, una decisione presa nel momento in cui ha capito di essere stato incastrato e marchiato come "potenziale assassino della Keane".

La sesta stagione si è chiusa con F. Murray Abraham ) e Mandy Patinkin ) entrambi finiti in manette, una decisione della presidente che ordina arresti di massa di funzionari che ricoprono alte cariche governative, accusati di complotto e tentato omicidio. Una caccia alle streghe che la stessa Carrie definisce "staliniana".La presidente dunque potrebbe non essere così innocente come gran parte della stagione aveva lasciato intuire. I due vecchi capi della CIA sono invece dietro le sbarre in preda a odio verso il loro comandante in capo. E Carrie probabilmente accetterà un importante incarico alla Casa Bianca. Le basi della settima stagione ci sono tutte.