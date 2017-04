Morta Erin Moran, era la sorella di Richie Cunningham in Happy Days

NOTIZIE

23.04.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



È morta Erin Moran , l'ex ragazzina star che ha interpretato il ruolo dinella serie Happy Days e nello spinoff. Aveva 56 anni. Le cause del decesso non sono ancora state determinate.

In un comunicato del dipartimento dello sceriffo a Harrison County, Indiana si legge che gli agenti "hanno ricevuto una telefonata che segnalava una donna in stato di incoscienza". Appena arrivati sul posto le forze dell'ordine hanno dichiarato ufficialmente il decesso di Erin Moran Fleischmann. Un'autopsia è ancora da decidere.



Richie Cunningham di

La Moran era nata a Burbank in California e aveva iniziato a recitare al cinema e in TV sin da prima di compiere i dieci anni. Nel 1974 è stata ingaggiata nel ruolo di Joanie in Happy Days. Era lei la sorella deldi Ron Howard . Un personaggio che nella versione italiana era soprannominata "sottiletta".

Dopo l'era di Happy Days la Moran ha interpretato piccoli ruoli in serie come Love Boat e La signora in giallo. Ma a quel punto la popolarità dell'attrice era più dovuta ai problemi nella vita privata che al successo nel mondo dello spettacolo. Nel 1988 ha rivelato di aver sofferto di depressione dopo la fine di Happy Days e che non era più in grado di ottenere nuovi ruoli. Nel 2010 ha invece rivelato la sua povertà: era infatti diventata una senzatetto. Sfrattata dalla propria abitazione, si era trasferita in un trailer park, dove viveva all'interno di una roulotte. I tempi duri sono continuati fino a quest'anno: a quanto pare era stata sfrattata perfino dal trailer park a causa dei suoi "modi esagerati e poco raccomandabili".