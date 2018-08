Monica Bellucci protagonista di una serie TV sull'icona femminista Tina Modotti

NOTIZIE

07.08.2018 - Autore: GEDI Digital



Tina Modotti, fotografa, attivista e militante comunista nel Messico degli anni Trenta. Non sarà la prima volta della Bellucci in una serie, ma il progetto Modotti segnerà il suo debutto da protagonista assoluta in TV. La miniserie in sei episodi sarà diretta da



Radical Eye: The Life and Times of Tina Modotti, questo il titolo originale, sarà una produzione britannica recitata in inglese, spagnolo e con qualche dialogo in italiano. Monica Bellucci sarà la protagonista di una miniserie incentrata su, fotografa, attivista e militante comunista nel Messico degli anni Trenta. Non sarà la prima volta della Bellucci in una serie, ma il progetto Modotti segnerà il suo debutto da protagonista assoluta in TV. La miniserie in sei episodi sarà diretta da Edoardo de Angelis , già regista dell’ottimo Indivisibili che girerà tra Los Angeles, il Messico e l’Italia., questo il titolo originale, sarà una produzione britannica recitata in inglese, spagnolo e con qualche dialogo in italiano.



Si tratta di un personaggio che Monica Bellucci ha inseguito per anni: l’italiana Modotti emigrò negli USA nel 1913. In quegli anni riuscì a diventare attrice del cinema muto. Negli anni Trenta diventò popolare in Europa e in Messico per le sue fotografie e per la sua natura rivoluzionaria di sinistra. Faceva infatti parte di un gruppo di celebri artisti in Messico ed era considerata “una proto-femminista che si batteva per tutte le nuove libertà delle donne all’inizio del ventesimo secolo”.



In passato si era già parlato di un film sulla Modotti offerto a Madonna. Il personaggio è già apparso brevemente al cinema in In passato si era già parlato di un film sulla Modotti offerto a. Il personaggio è già apparso brevemente al cinema in Frida di Salma Hayek (era interpretata da Ashley Judd). L’intenzione della Bellucci era inizialmente quella di interpretare un film sulla Modotti, poi l’attrice si è convinta con che una miniserie avrebbe onorato al meglio questa storia vera.



Fonte: Variety