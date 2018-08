Michelangelo Infinito, il trailer annuncia l'emozionante film d'arte con Enrico Lo Verso

si affaccia nelle nostre sale, superando il tradizionale racconto documentaristico per diventare a tutti gli effetti un film documentato, ovvero un “film di autorevole finzione”. Questo è il Michelangelo Infinito - con Enrico Lo Verso nel ruolo di Michelangelo Buonarroti - cheda Lucky Red per un evento unico e imperdibile, le cui prevendite saranno presto disponibili sul sitoDopo lo straordinario successo di Caravaggio – l’Anima e il sangue e dagli stessi produttori, un’altra grande produzione cinematografica arriva sul grande schermo con un importante evento speciale: un nuovo. A dare il volto a Michelangelo Buonarroti, come detto, è Enrico Lo Verso (Il ladro di bambini, Lamerica, Così ridevano, I Miserabili, Maltese - Il Romanzo del Commissario, Raffaello – il Principe delle Arti), mentre ad impersonare Giorgio Vasari è Ivano Marescotti (Johnny Stecchino, Raccontami, Hannibal, Cado dalle nubi, A casa tutti bene).Le spettacolari riprese in, inedite e di forte impatto emotivo, della straordinaria produzione artistica di Michelangelo, sono innestate e composte, come in una partitura musicale, insieme allenel racconto cinematografico condotto dalle appassionate interpretazioni dei due protagonisti, consentendo allo spettatore di immergersi nella vita dell’uomo e dell’artista Michelangelo. Il film porta a totale compimento il dialogo tra mondo del cinema e mondo dell’arte.prodotta da Sky con Magnitudo Film e realizzata con la collaborazione dei Musei Vaticani e di Vatican Media, con il Riconoscimento del MIBACT – Direzione Generale Cinema, in collaborazione con il Consiglio Regionale della Toscana, con il Patrocinio del Comune di Firenze e del Comune di Carrara. Media partner RTL 102.5.