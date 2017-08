Matt LeBlanc di Friends annuncia il ritiro dalle scene (VIDEO)

NOTIZIE

Autore: Marco Triolo (Nexta)







Matt LeBlanc potrebbe presto ritirarsi dalle scene. L'attore, noto per il ruolo di Joey Tribbiani nella serie Friends , lo ha confessato durante una puntata di Conan, il talk show condotto da Conan O'Brien. Potete vedere l'intervista nel video qui sotto.

Credo che preferirei ritirarmi presto perché mi piacerebbe molto non fare assolutamente niente. Questo mi piacerebbe fare. Proprio niente. Zero”.



VIDEO: LE CINQUE SCENE PIU' DIVERTENTI DI JOEY. “Mi piacerebbe molto”, ha risposto LeBlanc alla domanda sul suo possibile ritiro. “Ho passato i cinquant'anni, sto invecchiando.Questo mi piacerebbe fare. Proprio niente. Zero”.

LeBlanc ha recentemente completato la lavorazione dell'ultima stagione di Episodes, ma ha anche firmato con la BBC per una nuova serie di Top Gear, che potrebbe rendere il pensionamento più complicato del previsto. Ovviamente non c'è nulla di ufficiale, per ora si tratta solo di un'idea espressa dall'attore quasi per gioco. Però il pensiero resta e non stupisce più di tanto: LeBlanc non è mai più riuscito a eguagliare il successo ottenuto con Friends, anche se la sua carriera è proseguita in maniera regolare. Andare in pensione presto e venire ricordato per i propri successi, godendosi la vita e facendo ogni tanto qualche piccola apparizione qua e là non suona come un brutto piano.