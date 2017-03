Masterchef: vince Valerio, ecco il video del trionfo

NOTIZIE

10.03.2017 - Autore: La redazione



Guarda il momento della vittoria di Valerio nella clip che segue:





Dopo una finalissima all’ultimo scontro, disputata per la prima volta a tre, Valerio Braschi si aggiudica il titolo di 6° vincitore di MasterChef . Per la prima volta nella storia del talent show di Sky infatti, tutti e 3 i finalisti, Gloria, Cristina e Valerio, hanno avuto la possibilità di mettersi alla prova nella sfida più importante, il servizio decisivo. Ma sono stati i tre piatti presentati da Valerio a convincere: la spuma di plancton, i ravioli con salsa udon gelificata, e il black cod (merluzzo nero) in olio cottura.

Valerio Braschi ha 18 anni ed è uno studente di Santarcangelo di Romagna. Ha sempre sognato di diventare uno dei migliori chef. La passione per la cucina gli è stata trasmessa dalla sua famiglia sin da piccolo. Coltiva i sapori che conosce e sperimenta quelli che non conosce. Il tempo che non trascorre ai fornelli lo dedica alle sue passioni: basket, acalcetto e sci. Ha partecipato a MasterChef, il talent show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, perché spera di entrare nel grande mondo della ristorazione e lavorare con Bruno Barbieri.



Valerio pubblicherà con Baldini&Castoldi il libro intitolato Mistery boy. La mia idea di cucina in 100 ricette, in tutte le librerie dal 20 marzo.