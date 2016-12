NOTIZIE

Al via Masterchef 6, lo show dei record torna in TV

21.12.2016 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Ormai le loro sagome sono diventate familiari, tanto lo show



Da giovedì 22 alle ore 21:15 Masterchef torna su Sky Uno HD per la sesta stagione. Il cooking show di SKY nella scorsa stagione ha fatto registrare una media di 1 milione 211 mila spettatori a puntata.



Formula che vince non si cambia; ed è per questo che anche quest'anno giudicare gli aspiranti chef sarà il quartetto composto da Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco. Saranno 20 invece i cuochi amatoriali pronti a tutto pur di conquistarsi il titolo di MasterChef italiano e il premio di 100mila euro in gettoni d'oro insieme all'opportunità di pubblicare un libro di ricette originali edito da Baldini & Castoldi.

I casting

La lotta per entrare nella rosa dei 20 concorrenti ufficiali è però dura e lunga. La sesta stagione – prodotta da Endemol Shine Italy – comincia con una fase di “super-casting”, dove 150 aspiranti chef si trovano per la prima volta davanti alla giuria. La prima prova è la preparazione di un piatto a crudo.

100 di loro potranno poi accedere alla fase dei Live Cooking, dove avranno solo 45 minuti per cucinare e presentare ai giudici le proprie creazioni. La fase successiva è quella dell'Hangar, alla quale accederanno solo 40 cuochi amatoriali per la prova decisiva sulle tecniche di cottura, che decreterà ufficialmente la rosa dei 20 chef amatoriali della sesta stagione di MasterChef Italia.

La gara vera e propria

Da qui, di puntata in puntata i 20 aspiranti chef si confronteranno in alcune prove classiche che il pubblico ha imparato a conoscere come: Mystery Box, Invention Test, Prove in Esterna, Pressure Test.

Le prove in esterna

In questa stagione, le prove in esterna vedranno gli aspiranti chef viaggiare attraverso l’Italia. Da Matera alle Langhe e oltre i confini nazionali spingendosi in Grecia e in Spagna.

Gli ospiti

Ad affiancare il lavoro dei giudici anche ospiti internazionali come Michelin Heinz Beck, la star giapponese Masaharu Morimoto, chef dell’omonimo e blasonatissimo ristorante newyorkese, il “veterano” della cucina creativa Igles Corelli, l’uruguaiano Matias Perdomo e lo chef stellato vegetariano Pietro Leemann.