Masha e Orso, Cattivk, Doraemon: su Infinity arrivano film e cartoni estivi 

NOTIZIE

Infinity, il servizio in streaming on demand, propone tante storie da guardare questa estate

16.06.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Viaggiare e sentirsi percorrere dal brivido della paura rimanendo fermi e in compagnia dei cartoni preferiti pensati per i più piccoli. Come? Ci pensa Infinity con l'offerta estiva per i bambini e anche per i più grandicelli.

Storie di paura di Masha. La piccola protagonista prova un nuovo genere, quello dei racconti di paura. Sarà Masha a svelare il segreto più importante, nel suo modo unico: tutte le paure vivono solo nella nostra immaginazione. Masha insegna ai bambini il motivo per il quale esistono le paure infantili e come affrontarle. Ogni episodio è una storia, terribilmente colorata, con personaggi terribilmente affascinanti e una colonna sonora ispirata a Grieg e Tchaikovsky.





Oltre alle storie di paura, anche tantissimi altri episodi di Masha e Orso in cui la bambina racconta al suo orsetto di peluche e alla sua bambola di pezza, alcune tra le fiabe della tradizione popolare ma, a volte, confonde trame e personaggi, creando storie pasticciate, originali e divertenti con una morale che vi verrà svelata ad ogni episodio.

Ci sarà anche Cattivk, il genio del crimine che di giorno dorme ma nel cuore della notte esce allo scoperto e i cinque supereroi Power Rangers pronti a difendere la terra da temibili invasioni aliene.



Proseguono poi le offerte per i film di animazione.



Skipper, Kowalski, Rico e Soldato, I pinguini di Madagascar, vengono reclutati da Classified e la squadra "Vento del Nord", per sventare i piani del malvagio dottor Octavius Brine, mentre in Dragon Ball Z: la battaglia degli dei, vedremo Son Goku impegnato in una difficile battaglia contro il potente Dio della distruzione.



Non mancheranno le storie d’amicizia e di draghi, con Dragon trainer 2 e di sentimenti puri e profondi con Il piccolo principe , capolavoro di immaginazione e fantasia nato dalla penna dello scrittore Antoine de Saint-Exupéry.

Si parte per il Giappone con Doraemon – il film, dove il simpatico e protettivo gatto robot che dal 1969 ad oggi diverte grandi e piccini, approda per la prima volta sul grande schermo con una nuova avventura.





Con Mr Peabody e Sherman, un bambino di 7 anni e un cane particolare e molto intelligente, viaggeremo nel tempo, dall’America di George Washington, alla Francia della rivoluzione francese, passando per l'antico Egitto del faraone Tutankhamon, l’Italia del Rinascimento fino alla Guerra di Troia.