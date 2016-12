Martin Freeman e Amanda Abbington si separano dopo 16 anni

NOTIZIE

23.12.2016 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Martin Freeman e Amanda Abbington si sono separati. La coppia d'oro della TV britannica, dopo sedici anni di convivenza e due figli, ha deciso di chiudere amichevolmente. Lo ha rivelato l'attrice al Telegraph: “Io e Martin restiamo ottimi amici e ci vogliamo bene […]. Non c'è alcuna ostilità, abbiamo solo capito che non potevamo più vivere insieme”.

Le ragioni sono diverse, ma tra queste c'è anche il nuovo status di star del cinema di Freeman, che ha richiesto la sua presenza in America per molti mesi, costringendolo a parlare con la famiglia solamente su Skype per diverso tempo. “Non puoi stare per tanto tempo lontano dalla gente, perché inizi a funzionare in maniera indipendente e ad abituarti a stare lontano dalla persona con cui dovresti stare”, ha proseguito la Abbington. L'attrice, che in Sherlock interpreta la moglie di Watson, ha anche rivelato che la loro separazione li ha messi in difficoltà sul set della quarta stagione ( in arrivo su Netflix a gennaio ), dove la coppia avrà un figlio . “Adoro lavorare con Martin e lo farei senza dubbio di nuovo, ma durante le riprese eravamo sotto pressione e ci siamo chiesti se stessimo facendo la cosa giusta. La risposta era sempre sì”.

La Abbington ha concluso che separarsi è stata “la cosa migliore per noi” e “specialmente per i ragazzi”. “L'hanno presa bene. Sanno che li amiamo” e “d'ora in poi avranno il meglio di noi, che è molto meglio di vivere in una casa dove non c'è armonia”. Freeman “vede i bambini quanto vuole e passerà il Natale qui”. L'attore ha confermato la separazione in un'intervista al Financial Times: “È davvero molto amichevole – vorrò sempre bene ad Amanda”.