Luther: BBC, Idris Elba e Neil Cross annunciano la quinta stagione

13.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Neil Cross e la star John Luther tornerà. La BBC ha annunciato che la quinta stagione di Luther entrerà in produzione a inizio 2018 e sarà composta da quattro episodi. Il creatoree la star Idris Elba torneranno ancora una volta.

“Io, Neil e la BBC abbiamo discusso a lungo di una nuova stagione e sono felicissimo che siamo riusciti a far combaciare tutto. Non vedo l'ora di indossare di nuovo il cappotto”, ha dichiarato Elba.



“E adesso che succede? È una domanda che fanno spesso a me e Idris – ha detto Cross – Cosa è successo a John Luther dopo l'ultima volta in cui lo abbiamo visto avanzare indomito per le strade della sua città, la sua Londra rosso sangue? Non può essere finita così, giusto? C'è ancora molto che non sappiamo, tante questioni irrisolte. A dire il vero, noi ci siamo fatti le stesse domande. Perché amiamo John e ci chiediamo che cosa stia combinando. Per quanto mi riguarda, ho paura dei mostri, il volto alla finestra, la mano sotto il letto, l'ombra alla fine della strada. Chi li fermerà, se non John Luther? Alla fine abbiamo sollevato il telefono e chiamato alcuni vecchi amici per chiedere loro se fossero interessati a sapere cosa sarebbe successo dopo. E la risposta è stata sì”.