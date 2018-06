Lucifer salvato da Netflix, la quarta stagione si farà

La cancellazione di Lucifer, procedural poliziesco/sovrannaturale creato daa partire dai fumetti DC, in cui Lucifero in persona (Tom Ellis) collabora con la polizia di Los Angeles nel risolvere casi, aveva scatenato le ire dei fan. Su Twitter si era diffuso l'hashtag #SaveLucifer, e il cast della serie, tra cui i protagonistied, aveva espresso apprezzamento per la passione del proprio pubblico e lasciato intendere nelle interviste che ci fosse ancora speranza, in quanto Warner Bros. Television, che produce Lucifer, stava cercando una nuova casa per la serie.