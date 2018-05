Lucifer, due episodi inediti della serie cancellata arriveranno il 28 maggio

NOTIZIE

Dopo la notizia della cancellazione di Lucifer , i fan saranno contenti di sapere che FOX ha annunciato la messa in onda di due episodi bonus il 28 maggio (in USA). Le puntate sono intitolate “Boo Normal” e “Once Upon a Time”, sono state girate durante la terza stagione della serie ma non erano mai andate in onda prima.

“Boo Normal”, il primo episodio ad andare in onda, vedrà Lucifer e la squadra indagare sull'omicidio di uno psichiatra infantile, mentre Ella è tormentata da un grosso segreto della sua infanzia che ha sempre tenuto nascosto. In “Once Upon a Time”, la madre di Lucifer crea una dimensione alternativa in cui il protagonista non ha mai conosciuto Chloe, ma dove ha il libero arbitrio. In quest'ultimo episodio ci sarà una guest star d'eccezione: lo scrittore e autore di fumetti Neil Gaiman (American Gods) presterà la sua voce a Dio in persona.

La serie, creata da Tom Kapinos (Californication) e prodotta da Jerry Bruckheimer, racconta le avventure del Diavolo in persona, Lucifer Morningstar (Tom Ellis), che decide di prendersi una vacanza dall'Inferno aiutando la polizia di Los Angeles a risolvere casi. Lucifer è stata di recente cancellata per via dei bassi ascolti e, dunque, la quarta stagione non vedrà la luce. I due episodi inediti avrebbero dovuto lanciarla, e non concluderanno di certo le storie rimaste in sospeso. Ma almeno sazieranno per un po' gli appetiti dei fan rimasti delusi.

