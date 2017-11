NOTIZIE

Luc Besson dirige Jean Dujardin in un nuovo poliziesco per la TV

15.11.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Detective Luc Moncrief scritti da James Patterson e non tradotti in italiano. Luc Besson dirigerà presto Jean Dujardin nell'adattamento televisivo della saga dedicata al detective Luc Moncrief. Il pilot della serie è stato commissionato dalla ABC. Il testo di partenza è uno dei libri che compongono la saga delscritti dae non tradotti in italiano.

Il titolo originale dello show è The French Detective. Lo show è scritto da Bill Collage, Adam Cooper (Assassin’s Creed) e Jonathan Collier (Bones). Lo show è descritto come un procedural 'leggero' che racconta la storia del detective parigino Luc Moncrief (Dujardin) che si unisce al NYPD per cominciare una nuova vita. Luc tenterà di lasciarsi alle spalle il suo passato risolvendo crimini a New York.

La serie sul detective Luc Moncrief si compone di tre libri. “French Kiss,” “The Christmas Mystery” e “French Twist.”