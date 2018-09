L'ex star di Friends Matthew Perry ha passato tre mesi in ospedale

“Tre mesi in un letto d'ospedale. Fatto”. Non ha perso fortunatamente il senso dell'umorismo Matthew Perry , ex star di Friends che, nei giorni scorsi, ha twittato questo messaggio ai suoi fan. Perry non frequenta molto regolarmente Twitter – il suo tweet precedente risale a marzo – ma questo silenzio social, ora lo sappiamo, è da attribuire anche al suo stato di salute.