Le migliori serie TV in arrivo a giugno 

Appuntamento fisso con gli esordi delle miniserie in costume di Casa Howard e Picnic At Hanging Rock e l'ultima stagione di The Americans

30.05.2018 - Autore: A.L.



A giugno, complice il caldo che preme in città e di conseguenza il grande piacere di stare in casa al fresco con il mare ancora lontano, ci si aspetta una carrellata dinuove da scoprire. Dai toni comedy e leggeri dia quelli mistery di, con sensibile presenza di due miniserie in costume e una forte partecipazione di show di produzione australiana, ecco cosa non perdersi in TV questo mese.

(1 giugno) su Sky. Una miniserie di casa BBC che finalmente arriva anche in Italia. Atmosfera retrò per la serie tratta da Howards End, il romanzo scritto da E.M. Forster nel 1901 tradotto in Italia con il titolo di. Nella serie ci sono molti elementi che attingono alla tradizione del grande romanzo popolare. Ossia tanti protagonisti, una storia corale e un’ampia ricostruzione storica e sociologica. Tra i protagonisti del progetto ci sono Hayley Atwell, che ha il ruolo di Margaret Schlegel, e Matthew MacFadyen, che sarà Henry Wilcox, mentre Tracey Ullman, sarà Juley Mund. A firmare la sceneggiatura, Kenneth Lonergan, autore di Manchester by the Sea . La miniserie in costume è composta da quattro episodi ed è diretta da Hettie MacDonald. La storia, già diventata un film nel 1992 con Emma Thompson segue tre diverse famiglie con un excursus sulla realtà di diverse classi sociali dal ceto borghese a quello più popolare.

(5 giugno) su Sky Atlantic. Anche qui parliamo di una miniserie. Questa volta però la madrepatria è australiana e il testo di partenza è un romanzo mistery del 1967 scritto da Joan Lindsay. Dal libro omonimo è stato tratto già un film di Peter Weir nel 1975. La serie TV come il romanzo raccontano della sparizione misteriosa di tre studentesse del collegio Appleyard e dei loro insegnanti nel giorno didel 1900, durante una gita picnic nei dintorni di Melbourne. Sei episodi cercheranno di svelare il mistero dietro la sparizione. Nel cast della miniserie in costume ci sono le attrici, Lily Sullivan, Lola Bessis e Yael Stone, attrice australiana già vista in Orange Is the New Black.

(25 giugno) su Fox Life. Una comedy di produzione australiana-neozelandese che in madrepatria ha all’attivo ben tre stagioni. In Italia vedremo intanto la prima stagione dello show che racconta la nuova vita di un giornalista,, autore nella fiction della popolare rubrica ‘800 parole’. L’editorialista che scrive sul giornale più venduto di Sidney, dopo la morte della moglie lascia il lavoro e si trasferisce in una piccola città di mare neozelandese che lo scrittore aveva frequentato da bambino con i due figli teenager. Si troverà nel mezzo di un cambiamento di vita e pronto a vivere un’atmosfera tutta nuova libertina e balneare. Il protagonista della serie è l’attore Erik Thompson , già volto della serie TV anni ’90 Xena – La principessa guerriera.