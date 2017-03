Le 5 serie TV da vedere ad aprile 

Va bene che arriva la primavera, ma non per tutti. O almeno non per i binge-watchers che ad andare fuori a godersi il sole non ci pensano proprio e preferiscono rimanere davanti allo schermo in compagnia delle loro serie TV preferite. Ecco quindi le 5 prime TV da non perdere tra ritorni di stagione ed esordi assoluti.. Lunedì 10 aprile su Fox Italia. La seconda stagione dell'horror dedicato alle possessioni demoniache nella Virginia Occidentale più immobile. Ideata daè un adattamento dell'omonimo fumetto pubblicato in Italia con il titolo. Kyle Barnes interpretato daè il protagonista della storia e personaggio che in passato ha già vissuto l'esperienza delle possessioni maligne e che tornerà nei luoghi dove ha vissuto proprio per risolvere quell'incubo. 10 nuovi episodi compongono la seconda stagione. A interpretare il Kyle bambino in questa seconda stagione è il piccolo attore Asher Miles Fallica.