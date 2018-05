La serie sul Signore degli anelli forse incentrata sul giovane Aragorn

Si tratterebbe dunque di un prequel de Il signore degli anelli a tutti gli effetti, dedicato a una delle figure più celebri della mitologia della saga. Aragorn, noto anche come Grampasso, mezzo uomo e mezzo elfo, è di diritto l'erede al trono di Gondor, e lo diventa al termine della trilogia, nel romanzo (e nel film) Il ritorno del re . All'epoca di quei fatti, Aragorn ha 87 anni e dunque dietro di sé ha abbastanza storia da rendere plausibile questa voce. Oltretutto, la serie Amazon prenderà spunto non solo dai testi, ma anche dalle abbondanti appendici scritte da Tolkien e pubblicate in fondo a Il signore degli anelli. Vale la pena di sottolineare che lo scoop parla di “prima stagione”. È dunque possibile che la serie segua uno schema antologico, dedicando ogni stagione a protagonisti diversi.

Nei film, Aragorn era interpretato da, ma ovviamente per la serie si dovrà cercare un nuovo attore. Il coinvolgimento di Peter Jackson per ora non è confermato, ma sappiamo che Amazon ha fatto una proposta all'autore della trilogia originale e dei film dedicati a Lo Hobbit . Jackson sta decidendo se accettare questa offerta o quella della Warner di lavorare su un film DC Comics. Amazon ha scommesso tutto su questa serie, con un budget di un miliardo di dollari e un progetto che include già cinque stagioni. La speranza è quella di sostituire l'uscente re del fantasy televisivo Game of Thrones