La chiesa d'ossa, il poema di Stephen King diventa una serie TV

NOTIZIE

26.02.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



I fan di Stephen King provano sempre una sensazione di attesa mista a timore quando vengono a sapere di un nuovo adattamento cinematografico o televisivo del maestro dell'horror letterario. Il motivo è semplice: non sempre i migliori testi di King si traducono in opere di livello altrettanto buono. Eppure, il successo di critica e pubblico di It ha creato un precedente che sta diffondendo una nuova King-mania a Hollywood: tutti sembrano determinati a mettere le mani sui diritti di una qualsivoglia opera dello scrittore, solo che molte delle più celebri e riuscite sono già prese. E allora che fai? Semplice: adatti un poema.

Nella fattispecie, la poesia si intitola “La chiesa d'ossa” ed è stata scritta da King addirittura negli anni '60. L'autore l'ha poi ripresa in mano, l'ha sistemata e infine pubblicata su Playboy nel 2009. È apparsa anche nella raccolta “Il bazar dei brutti sogni”.

The Bone Church, questo il titolo originale, diventerà una serie TV prodotta da Chris Long (produttore di serie come The Americans e Una mamma per amica) e dalla Cedar Park Entertainment del regista Robert Browning in cui c'è un solo personaggio, che praticamente fa un monologo”, ha detto King del testo. , questo il titolo originale, diventerà una serie TV prodotta da(produttore di serie come The Americans e Una mamma per amica) e dalla Cedar Park Entertainment del regista David Ayer (Bright, Suicide Squad). La storia è quella di una spedizione che si avventura nella giungla per cercare la famigerata Chiesa d'Ossa. Ovviamente, quasi tutti i suoi membri muoiono di morti orribili nel tragitto. “[La chiesa d'ossa] è una poesia narrativa, simile a quei lavori diin cui c'è un solo personaggio, che praticamente fa un monologo”, ha detto King del testo.

Fonte: Deadline