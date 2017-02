Kids’ Choice Awards 2017: Civil War, Justin Timberlake e gli Youtuber italiani nelle Nomination

Supereroi, superstar e due categorie tutte italiane saranno tra i protagonisti dell’, per la quale Nickelodeon ha svelato oggi i nominati., in cui sono i voti dei ragazzi a fare la differenza, lo show celebranel cinema, nella televisione, nella musica e nella cultura pop. Quest'anno saranno Ben Affleck, Henry Cavill , Daya, Chris Evans, Idris Elba, Megan Fox, Scarlett Johansson , Dwayne Johnson, Felicity Jones, JoJo Siwa, The Chainsmokers, Justin Timberlake, Twenty One Pilots e molti altri i protagonisti delle(come “NemiciAmici Preferiti”, “Animale Preferito” e “Squad Preferita”)Presentato dalla WWE Superstar John Cena , i Kids’ Choice Awards 2017 di Nickelodeon si terranno a Los Angeles all’USC Galen Center sabatoalle 20.30 solo). A determinare i vincitori saranno le votazioni, apertesi giovedì 2 febbraio su- oltre naturalmente a Twitter e Facebook, usando gli hashtag associati ai propri artisti preferiti in nomination - e che consentiranno anche ai fan italiani di votare per il(Benji & Fede, Elodie, Gemeliers, Luca Chikovani) e per lo(Ehi Leus, iPantellas, MATES, Matt & Bise e Virginia De Giglio) con gliDi seguitoBenji & FedeElodieGemeliersLuca ChikovaniEhi LeusiPantellasMATESMatt & BiseVirginia De GiglioBatman v Superman: Dawn of JusticeCaptain America: Civil WarGhostbustersIl drago invisibileRogue One: A Star Wars StoryTartarughe Ninja: Fuori dall'ombraBen Affleck (Batman, Batman v Superman: Dawn of Justice)Will Arnett (Vernon, Tartarughe Ninja: Fuori dall'ombra)Henry Cavill (Superman, Batman v Superman: Dawn of Justice)Robert Downey Jr. (Iron Man, Captain America: Civil War)Chris Evans (Captain America, Captain America: Civil War)Chris Hemsworth (Kevin, Ghostbusters)Amy Adams (Lois, Batman v Superman: Dawn of Justice)Megan Fox (April, Tartarughe Ninja: Fuori dall'ombra)Scarlett Johansson (Black Widow, Captain America: Civil War)Felicity Jones (Jyn, Rogue One: A Star Wars Story)Melissa McCarthy (Abby, Ghostbusters)Kristen Wiig (Erin, Ghostbusters)Alla ricerca di DoryOceaniaSingPetsTrollsZootropolisEllen DeGeneres (Dory, Alla ricerca di Dory)Kevin Hart (Snowball, Pets)Dwayne Johnson (Maui, Oceania)Anna Kendrick (Poppy, Trolls)Justin Timberlake (Branch, Trolls)Reese Witherspoon (Rosita, Sing)Helena Bonham Carter (The Red Queen, Alice attraverso lo specchio)Idris Elba (Krall, Star Trek Beyond)Will Ferrell (Mugatu, Zoolander 2)Kevin Hart (Snowball, Pets)Charlize Theron (Ravenna, Il cacciatore e la regina di ghiaccio)Spencer Wilding (Darth Vader, Rouge One: A Star Wars Story)Ben Affleck (Batman, Batman v Superman: Dawn of Justice)Henry Cavill (Superman, Batman v Superman: Dawn of Justice)Chris Evans (Captain America, Captain America: Civil War)Chris Hemsworth (The Huntsman, Il cacciatore e la regina di ghiaccio)Scarlett Johansson (Black Widow, Captain America: Civil War)Felicity Jones (Jyn, Rouge One: A Star Wars Story)Jennifer Lawrence (Mystique, X-Men: Apocalypse)Zoe Saldana (Lieutenant Uhura, Star Trek Beyond)Ruby Barnhill & Mark Rylance (Sophie/BFG, The BFG)Kevin Hart & Dwayne Johnson (Bob/Calvin, Central Intelligence)Kevin Hart & Ice Cube (Ben/James, Un poliziotto ancora in prova)Chris Pine & Zachary Quinto (Captain Kirk/Spock, Star Trek Beyond)Neel Sethi & Bill Murray (Mowgli/ Baloo, Il libro della Giungla)Ben Stiller & Owen Wilson (Derek/Hansel, Zoolander 2)Ben Affleck & Henry Cavill (Batman/Superman, Batman v Superman: Dawn of Justice)Chris Evans & Robert Downey Jr. (Captain America/Iron Man, Captain America: Civil War)Ginnifer Goodwin & Jason Bateman (Judy/Nick, Zootropolis)Dwayne Johnson & Auli’I Cravalho (Oceania/Maui, Oceania)Anna Kendrick & Justin Timberlake (Poppy/Branch, Trolls)Charlize Theron & Emily Blunt (Ravenna/Freya, Il cacciatore e la regina di ghiaccio)Baloo per The Il libro della Giungla (Bill Murray)Dory per Alla ricerca di Dory (Ellen DeGeneres)Po per Kung Fu Panda 3 (Jack Black)Red per Angry Birds: The Movie (Jason Sudeikis)Rosita per Sing (Reese Witherspoon)Snowball per Pets (Kevin Hart)Captain America: Civil War - Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Don Cheadle, Jeremy Renner, Chadwick BosemanAlla ricerca di Dory – Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Kaitlin Olson, Hayden Rolence, Willem Dafoe, Ed O’Neill, Ty Burrell, Eugene LevyGhostbusters – Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie JonesRogue One: A Star Wars Story – Felicity Jones, Forest Whitaker, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Alan Tudyk, Donnie Yen, Riz Ahmed, Mads MikkelsenTartarughe Ninja: Fuori dall'ombra – Noel Fisher, Jeremy Howard, Pete Ploszek, Alan RitchsonX-Men: Apocalypse – James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Evan Peters, Tye Sheridan, Ben Hardy, Kodi Smit-McPhee, Sophie Turner, Alexandra Shipp, Olivia MunnThe ChainsmokersFifth HarmonyMaroon 5OneRepublicPentatonixTwenty One PilotsDrakeJustin BieberBruno MarsShawn MendesJustin TimberlakeThe WeekndAdeleBeyoncéAriana GrandeSelena GomezRihannaMeghan Trainor24K Magic – Bruno MarsCan’t Stop the Feeling! – Justin TimberlakeHeathens – Twenty One PilotsSend My Love (To Your New Lover) – AdeleSide to Side – Ariana Grande ft. Nicki MinajWork from Home – Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ignKelsea BalleriniThe ChainsmokersDayaLukas GrahamSolangeRae SremmurdHailee SteinfeldTwenty One Pilots24K Magic – Bruno MarsCan’t Stop The Feeling! – Justin TimberlakeFormation – BeyoncéJuju On That Beat – Zay Hilfigerrr and Zayion McCallMe Too – Meghan TrainorStressed Out – Twenty One PilotsMartin GarrixCalvin HarrisMajor LazerSkrillexDJ SnakeZeddHamiltonMe Before YouOceaniaSingSuicide SquadTrollsTiffany AlvordMatty BCarson LuedersJohnny OrlandoJacob SartoriusJoJo Siwa5 Seconds of Summer (Australia/New Zealand)BIGBANG (Asia)Bruno Mars (North America)Little Mix (UK)Shakira (South America)Zara Larsson (Europe)Game ShakersGirl Meets WorldHenry DangerNicky, Ricky, Dicky & DawnThe ThundermansBig Bang TheoryBlack-ishFuller HouseMarvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.SupergirlThe FlashAmerica’s Funniest Home VideosAmerica’s Got TalentAmerican Ninja WarriorParadise RunShark TankThe VoiceALVINNN!!! and The ChipmunksSpongeBob SquarePantsTeen Titans Go!Teenage Mutant Ninja TurtlesThe Amazing World of GumballThe Loud HouseBenjamin Flores Jr. (Triple G, Game Shakers)Aidan Gallagher (Nicky, Nicky, Ricky, Dicky & Dawn)Jack Griffo (Max, The Thundermans)Jace Norman (Henry, Henry Danger)Casey Simpson (Ricky, Nicky, Ricky, Dicky & Dawn)Tyrel Jackson Williams (Leo, Lab Rats)Rowan Blanchard (Riley, Girl Meets World)Dove Cameron (Liv and Maddie, Liv and Maddie)Lizzy Greene (Dawn, Nicky, Ricky, Dicky & Dawn)Kira Kosarin (Phoebe, The Thundermans)Breanna Yde (Tomika, School of Rock)Zendaya (K.C., K.C. Undercover)Just Dance 2017Lego Marvel’s AvengersLego Star Wars: The Force AwakensMinecraft: Story ModePaper Mario: Color SplashPokémon Moon