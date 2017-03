Kids' Choice Awards 2017: la premiazione su Nickelodeon il 17 marzo

NOTIZIE

Ellen DeGeneres, Fifth Harmony, Ghostbusters, Kevin Hart, Chris Hemsworth, Jace Norman e Zendaya, che si sono aggiudicati il dirigibile arancione.



In Italia, lo show sarà trasmesso venerdì 17 marzo alle 20.30 su Nickelodeon (Sky 605-606), in attesa di premiare i due vincitori italiani, Benji & Fede come Cantanti Italiani Preferiti e i MATES come Youtuber Italiani Preferiti, allo Slime Fest di Nickelodeon che si terrà domenica 26 marzo all’Alcatraz di Milano. Lo slime non ha risparmiato nessuno sabato sera, alla consegna dei Kids’ Choice Awards 2017 all’USC Galen Center di Los Angeles. Lo show, presentato dalla star del wrestling John Cena , ha visto tra i trionfatori, che si sono aggiudicati il dirigibile arancione.(Sky 605-606), in attesa di premiare i due vincitori italiani,come Cantanti Italiani Preferiti e icome Youtuber Italiani Preferiti, allo Slime Fest di Nickelodeon che si terrà domenica 26 marzo all’Alcatraz di Milano.

La serata, tra un premio e l'altro, ha visto l’esibizione di Machine Gun Kelly e Camila Cabello, che hanno presentato il loro singolo numero uno, già disco di platino, “Bad Things” davanti ad uno sfondo di proiezioni e luci spettacolare. Le Little Mix hanno regalato un medley dei loro singoli “Touch” e “Shout Out to My Ex”, proprio prima di aggiudicarsi il premio come Star Globale Preferita. Ma i Kids’ Choice Awards 2017 sono stati anche una grande festa dello slime: da Demi Lovato a Chris Pratt, da Kevin Hart che è stato letteralmente ricoperto di slime prima di ricevere ben tre premi tra cui Cattivo Preferito, ai Power Rangers (Becky G., Naomi Scott, RJ Cyler, Ludi Lin, Dacre Montgomery) che hanno ricoperto di slime il pubblico. Non si è salvato neppure John Cena, ricoperto di slime a sorpresa proprio al termine dello show.

Molte le celebrità apparse durante lo show: Nikki Bella, Dove Cameron, Miranda Cosgrove, Noah Cyrus, Ellen DeGeneres, il cast completo de Le amiche di mamma, Gal Gadot, Heidi Klum, Isabela Moner, Chris Pine, Zoe Saldana, John Stamos, Gwen Stefani, Nat Wolff, Maddie Ziegler e Zendaya.

Ecco tutti i vincitori dei Kids’ Choice Awards 2017 di Nickelodeon.

TELEVISIONE:

Programma Tv Preferito – Programmi per Ragazzi

Henry Danger

Programma Tv per Famiglie Preferito

Le amiche di mamma

Talent Show Preferito

America’s Got Talent

Cartone Animato Preferito

SpongeBob SquarePants

Star Tv Maschile Preferita

Jace Norman (Henry, Henry Danger)

Star Tv Femminile Preferita

Zendaya (K.C., K.C. Undercover)

FILM:

Film Preferito

Ghostbusters

Attore di Film Preferito

Chris Hemsworth (Kevin, Ghostbusters)

Attrice di Film Preferita

Melissa McCarthy (Abby, Ghostbusters)

Film d’Animazione Preferito

Alla ricerca di Dory

Voce Preferita di un Cartone Animato

Ellen DeGeneres (Dory, Alla ricerca di Dory)

Cattivo Preferito

Kevin Hart (Snowball, Pets)

Spaccatutto Preferito

Chris Evans (Captain America, Captain America: Civil War)

BFF Preferiti

Kevin Hart & Dwayne Johnson (Bob/Calvin, Central Intelligence)

NemiciAmici Preferiti

Ginnifer Goodwin & Jason Bateman (Judy/Nick, Zootropolis)

Animale Preferito

Snowball da Pets (Kevin Hart)

Squad Preferita

Alla ricerca di Dory – Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Kaitlin Olson, Hayden Rolence, Willem Dafoe, Ed O’Neill, Ty Burrell, Eugene Levy

MUSICA:

Gruppo Musicale Preferito

Fifth Harmony

Cantante Uomo Preferito

Shawn Mendes

Cantante Donna Preferita

Selena Gomez

Canzone Preferita

Work from Home – Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign

Nuovo Artista Preferito

Twenty One Pilots

Video Musicale Preferito

Juju On That Beat – Zay Hilfigerrr and Zayion McCall

Dj Preferito

Calvin Harris

Colonna Sonora Preferita

Suicide Squad

Artista Virale Preferito

JoJo Siwa

Star Globale Preferita

Little Mix (UK)

ALTRE CATEGORIE:

Video Game Preferito

Just Dance 2017