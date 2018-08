Kidding, Jim Carrey fa sesso con un Muppet nel nuovo trailer della serie di Michel Gondry

Showtime ha diffuso un nuovo trailer di, la serie interpretata da Jim Carrey e diretta da Michel Gondry . La coppia di Se mi lasci ti cancello si riunisce per un evento televisivo che andrà in onda sulla stessa rete via cavo responsabile della terza stagione di Twin Peaks. Ecco il folle trailer, che rende molto bene l'idea dell'esplosione di pazzia del protagonista.

Kidding racconta di Jeff, icona della TV dei ragazzi con il nome d'arte di Mr. Pickles che, in seguito all'implosione della sua famiglia, inizia a perdere la testa. La sua immagine pubblica cozza sempre più con quella privata in una crisi dall'avanzamento lento, tanto esilarante quanto tragica.

Kidding è anche un atteso ritorno in scena per Carrey, che ultimamente è apparso in pochi film (di recente nel documentario sulla realizzazione di Man on the Moon, Jim & Andy: The Great Beyond , disponibile su Netflix), e il suo primo ruolo regolare in televisione dai tempi di. Il resto del cast di Kidding include