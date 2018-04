Kevin Costner torna in TV, eccolo nel trailer della serie Yellowstone

Il lavoro di Kevin Costner è sempre interessante, specialmente quando torna a incarnare "veri americani". Eccolo nuovamente con un cappellone da cowboy e la sua espressione da vero uomo duro ma allo stesso tempo vulnerabile. E' lui la ragione principale per guardarela nuova serie di Paramount Network in cui lo vediamo nei panni di, pater familias incaricato di gestire il più grande ranch negli Stati Uniti, costantemente sotto attacco da parte dei suoi vicini - speculatori terrieri, una riserva indiana e il primo parco nazionale americano.La serie è stata descritta come "- un mondo in cui la terra è in grado di fruttare miliardi di dollari e i politici vendono la loro anima a compagnie petrolifere e spietate corporation. Un posto in cui l'acqua potabile è contagiata dalla fratturazione idraulica e perfino casi di omicidio mai risolti non vengono raccontati dai media". Vedremo tutto questo mondo in dieci episodi attraverso gli occhi di una famiglia che rappresenta allo stesso tempo il meglio e il peggio dell'America.