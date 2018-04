Kevin Bacon bocciato, la serie Tremors è stata cancellata dal network Syfy

NOTIZIE

30.04.2018 - Autore: Pierpaolo Festa



Kevin Bacon bocciato. Il network Syfy cancella, la serie tratta dal celebre film del 1990 interpretato dallo stesso Bacon. Syfy non ha approvato lo sviluppo della serie dopo aver visto l'episodio pilota in cui l'attore torna nei panni diventicinque anni dopo gli eventi raccontati nel film ambientato nella piccolissima città di Perfection e incentrato su giganteschi vermi che mangiano le persone facendosi strada sottoterra.

Nel revival avremmo seguito McKee alle prese con crisi di mezza età, alcolismo e complesso del supereroe nuovamente contro i Graboid (i mostruosi vermi carnivori venuti da un altro pianeta). "Sono triste di annunciare che il mio sogno di rivisitare il mondo di Perfection non diventerà realtà - ha scritto Bacon su Instagram - Sebbene abbiamo girato un pilot fantastico, il network ha deciso di non andare avanti con la serie Tremors. Ringrazio il nostro fantastico cast e tutti coloro che hanno lavorato sodo dietro le quinte. E state comunque attenti ai GRABOID!".



Il film del 1990 ha incassato all'epoca solo sedici milioni di dollari, ma successivamente è diventato un classico in cassetta, al punto da dare vita a ben cinque sequel usciti direttamente in home video. Non è la prima volta che Syfy cerca di adattare il film e trasformarlo in una serie: era già successo nel 2003 con Tremors: The Series, cancellata dopo una sola stagione di tredici episodi. Questo nuovo revival avrebbe però schierato in campo Bacon, attore che lo scorso hanno ha dichiarato: "Questo personaggio è l'unico che ho voglia di tornare a esplorare. Ho pensato tanto: 'chissà dove sarà Valentine 25 anni dopo?'". Forse non lo sapremo mai. L'occasione è comunque ottima per tornare a rivedere il classico del 1990 diretto da Ron Underwood, un gran bel film di fantascienza con sequenze horror e momenti di inaspettato umorismo.