Kelvin's Book: Michael Haneke dirige la sua prima serie TV

“Dopo dieci film per la TV e dodici film, volevo raccontare una storia più lunga per una volta”, ha detto Haneke in un comunicato. La serie sarà prodotta da UFA Fiction, una delle compagnie di produzione televisiva più importanti della Germania, anche produttrice dell'acclamata serie. UFA è una divisione di FreemantleMedia, gigante della produzione responsabile di serie di alto livello comedi Neil Gaiman e The Young Pope di Paolo Sorrentino.