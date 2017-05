Judge Dredd torna in TV: in arrivo la serie Mega City One

Dopo che il tentativo di rilanciarne il franchise al cinema con il flop Dredd (2012), Judge Dredd farà il salto sul piccolo schermo, con una serie TV ad alto budget ambientata nel futuro distopico creato sulle pagine a fumetti di "2000 AD" da John Wagner e Carlos Ezquerra ben quarant'anni fa. Judge Dredd: Mega City One sarà una serie corale incentrata non solo su Dredd, ma su vari altri “Giudici”, che nel mondo di Wagner ed Ezquerra sono una sorta di agenti di polizia con licenza di giudicare e giustiziare all'istante i criminali.

La serie sarà prodotta da IM Global, Tencent e Tang Media Partners, in collaborazione con Rebellion, una compagnia britannica specializzata nello sviluppo di videogame che ha acquistato da anni "2000 AD". Jason e Chris Kingsley, proprietari di Rebellion, promettono “una produzione ad alto budget che soddisferà sia il grande pubblico di appassionati di fumetti che l'ancora più grande pubblico generalista”. “Questa è una di quelle saghe fantascientifiche seminali che sembra diventare sempre più rilevante col passare del tempo – ha dichiarato il presidente di IM Global Television, Mark Stern – Non solo è un mondo ricco e un caustico commento sociale, ma è anche divertentissimo!”.

Ambientato nel 22° secolo, un futuro in cui tutte le città della Costa Est americana si sono fuse in un'unica megalopoli nota come Mega City One, Judge Dredd è tanto azione quanto satira dell'autoritarismo. Al cinema è apparso per la prima volta nel 1995, interpretato dain Dredd – La legge sono io , un film visivamente molto fedele al fumetto ma che sceglieva la strada dell'intrattenimento spettacolare. Ci si aspetta che la serie sia molto più brutale e in linea con il fumetto originale.