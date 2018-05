John Malkovich è il nuovo Poirot della TV, interpreterà La serie infernale

Il sessantaquattrenne Malkovich raccoglierà l'eredità dei Poirot televisivi David Suchet (da molti considerato il miglior Poirot di sempre). Al cinema Poirot è attualmente Kenneth Branagh , regista e protagonista diche presto riprenderà il ruolo per Assassinio sul Nilo (atteso nei cinema per novembre 2019).

The ABC Murders sarà anche interpertato da(già cattivo del nuovo Twin Peaks),(ladi Game of Thrones),. La miniserie sarà ambientata negli anni Trenta: seguiremo Poirot sulle tracce di un serial killer conosciuto solo come A.B.C. Mentre il numero degli omicidi sale, l'unico indizio è una guida ai treni lasciata sulla scena del crimine."E' una storia brutale, di violenza e bugie - afferma, sceneggiatrice del progetto - Al centro di tutto c'è uno dei personaggi più famosi della crime fiction. Ci ritroveremo a pensare che conoscevamo Poirot... ma lo conoscevamo davvero?". Il romanzo della Christie è già stato portato sullo schermo nel 1965 in(The Alphabet Murder) con Tony Randall come protagonista.: THR