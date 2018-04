Jessica Jones, Netflix annuncia la terza stagione

Risolverà mai i suoi problemi Jessica Jones ? Forse no, per fortuna di, che ha appena comunicato di aver. Ovviamente è ancora troppo presto per poterne sapere qualcosa di più, visto che una data di distribuzione non è stata nemmeno ipotizzata, ma la decisione conferma l'impressione che la produzione sulla supereroinarivisitata e corretta da Melissa Rosenberg e interpretata da Krysten Ritter Carrie-Anne Moss sia una delle più amate dal pubblico del colosso televisivo.sullo specifico streaming (come fanno anche le concorrenti Amazon e Hulu), ma dopo la seconda stagione - mandata in onda lo scorso 8 marzo , non a caso Festa Internazionale della Donna - la spigolosa newyorker si candida seriamente al. Soprattutto dopo le delusioni arrivate dai vari Punisher, Luke Cage In attesa che anche lalanci il proprio, stravolgendo probabilmente il mercato, meglio battere il ferro finché caldo. Anche perché l'accordo sottoscritto dalla suddetta con le compagnie coinvolte prevede già il passaggio dei Cinecomic dei celebri Studios alla nuova piattaforma, e questo probabilmente includerà anche le produzioni televisive originali collegate. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli…