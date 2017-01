Jennifer Lopez corrotta in Shades of Blue, solo su Infinity

Di nuovo al centro delle cronache per delle foto rubate a Beverly Hills e per il suo nuovo amore con il rapper Drake (ex fidanzato di Rihanna),era uscita dai radar per quanto riguarda la propria carriera di attrice. Almeno fino a oggi,, giorno in cuiche compongono, avvincente serie crime che riporta sullo schermo la cantante, attrice e produttrice, questa volta nei panni di Harlee Santos, una detective corrotta costretta per alcune inevitabili circostanze a collaborare con l’FBI e a denunciare i suoi colleghi., quando fece una apparizione nell'episodio 'La superserata' di How I Met Your Mother, e al cinema l'avevamo lasciata vittima - non indifesa - dello stalker Ryan Guzman (Heroes Reborn) in Il ragazzo della porta accanto di Rob Cohen del 2015, per questo il suo ritorno non fa che aumentare la curiosità intorno alla serie diretta dal regista premio Oscar Barry Levinson (Rain man – L’uomo della pioggia) e prodotta dalla stessa Lopez e da Ryan Seacrest (American Idol).Il procedural drama ha ottenuto un buon risultato in termini di ascolti – circa 8 milioni e mezzo di spettatori – tanto da. In questa nuova avventura, al fianco della celebre star newyorkese anche Drea de Matteo (Sopranos, Sons of Anarchy), Dayo Okeniyi (Terminator: Genisys, Hunger Games), Vincent Laresca (The Aviator, Fast and Furious Tokyo Drift), Hampton Fluker (Aquarius, The Blind Side) e Sarah Jeffery (Rogue, Wayward Pines).