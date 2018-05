Jeffrey Tambor tornerà in Arrested Development 5 nonostante le accuse di molestie

La notizia è confermata da un portavoce di Netflix e non mancherà di scatenare le ire di chi aveva già criticato la gestione, sempre da parte di Netflix, del caso di molestie intorno al protagonista di The Ranch, Danny Masterson

Tambor è stato denunciato dalla sua ex assistente personalee dalla star della serie, ma ha fortemente negato ogni accusa e ha dichiarato di essere “profondamente deluso dal modo in cui Amazon ha gestito queste false accuse nei miei confronti”. A quanto sostiene la sua co-star in Arrested Development David Cross , il cast della serie Netflix è quasi tutto dalla sua parte: “Non posso parlare per tutti, ma so che diversi di noi lo sostengono. Da quel poco che ne sappiamo, siamo dalla parte di Jeffrey, e lo sono anche io”.