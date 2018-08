Iron Fist, la rivincita parte dal trailer della seconda stagione della serie Marvel

Solo, agguerrito e senza pietà, Iron Fist è tornato, apparentemente indurito dalla lotta e dalle sofferenze vissute in precedenza (anche in The Defenders ) …e sembra pronto a tutto, anche a un duro faccia a faccia con l'ex miglior amico. "Soffrirai" gli promette quest'ultimo, intenzionato a riavere "ciò che è mio", l'Iron Fist. E sulsembra puntare molto l'evoluzione della linea narrativa, almeno a vedere queste prime immagini.…e meno tempi morti, insomma poche chiacchiere; e un Danny Rand cresciuto, in tutti i sensi: che siano davvero le premesse giuste per una rinascita del personaggio e dello show e per la tanto attesa '' del nostro supereroe?Per ora aspettiamoci di vedere Davos, tornato a New York dopo che K'un-Lun è stata completamente cancellata dalla faccia della terra, intenzionato a essere lui stesso la punizione che Danny merita. Mentre questi, intanto, è coinvolto con la sua partner Colleen Wing ( Jessica Henwick ) nella missione di conservare sicure le strade di New York, soprattutto da una serie ditra loro. I due, con Misty Knight (Simone Missick), formano un solido trio che però dovrà presto confrontarsi con la