Iron Fist cancellato, la star Finn Jones reagisce su Instagram

NOTIZIE

La serie Marvel non tornerà per una terza stagione su Netflix, ma il protagonista suggerisce “un nuovo inizio”

15.10.2018 - Autore: Marco Triolo



Defenders e, per quanto il mancato rinnovo non sia una sorpresa, ovviamente per le persone coinvolte è una pillola amara da mandare giù. Nei giorni scorsi, Netflix ha fatto sapere che Iron Fist , la serie Marvel interpretata da Finn Jones , non tornerà per una terza stagione. Si tratta della prima cancellazione di una delle serie del “microverso” deie, per quanto il mancato rinnovo non sia una sorpresa, ovviamente per le persone coinvolte è una pillola amara da mandare giù.

Finn Jones stesso ha commentato la cancellazione sulla sua pagina Instagram: “Con ogni fine arriva un nuovo inizio. Provo affetto e rispetto incondizionati per tutte le persone coinvolte nelle due stagioni di questa serie. Difendere la più grande città del mondo in mezzo a persone di talento e affettuose è stato un privilegio e una gioia. [Mi ritengo] fortunato ad aver preso parte a questo viaggio e grato per il continuo supporto”.

A questo punto, anche per via del riferimento a "un nuovo inizio" fatto da Jones, non è escluso che la serie non possa ritornare, magari sulla piattaforma streaming che Disney lancerà a fine 2019. Nel comunicato congiunto Netflix/Marvel si legge, infatti: “Per quanto la serie su Netflix sia finita, l'immortale Iron Fist continuerà a vivere”. Una formula ambigua che potrebbe fare riferimento puramente all'immortalità del personaggio, ma che potrebbe anche essere un modo per dire “non disperate”.

Heroes for Hire, la serie a fumetti incentrata sull'alleanza tra Iron Fist e Ma c'è anche un'altra possibilità: anche se la serie non dovesse essere resuscitata dalla Disney, Danny Rand potrebbe sempre apparire in crossover nelle altre serie. E magari, perché no, Marvel e Netflix potrebbero considerare di realizzare una miniserie ispirata a, la serie a fumetti incentrata sull'alleanza tra Iron Fist e Luke Cage , di cui abbiamo avuto un assaggio nella seconda stagione di quest'ultimo (che invece dovrebbe tranquillamente tornare per una terza).

Fonte: ComingSoon.net