Inhumans, la serie TV Marvel accoglie una star di Game of Thrones

22.02.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Stan Lee e Jack Kirby e apparsi in origine sulle pagine di Fantastici Quattro. Iwan Rheon , interprete dello psicopatico Ramsay Bolton nella serie HBO Game of Thrones , ha ottenuto una parte importante in uno dei nuovi progetti televisivi targati Marvel: Inhumans . La serie ABC, che verrà filmata in IMAX, non sarà uno spin-off di Agents of S.H.I.E.L.D. , nonostante gli Inumani siano apparsi ampiamente nella sua mitologia: sarà invece incentrata sulla “famiglia reale” degli Inumani, ovvero i protagonisti dei fumetti creati dae apparsi in origine sulle pagine di Fantastici Quattro.

Rheon sarà Maximus Boltagon, detto Maximus il Folle, fratello minore del re degli Inumani Freccia Nera (alias Blackagar Boltagon). Maximus è descritto come intelligente, affascinante e loquace, una figura di rilievo nella comunità degli Inumani che, però, segretamente vorrebbe spodestare il fratello. “L'abilità di Iwan di essere affascinante, malizioso eppure imprevedibilmente pericoloso era tutto ciò che ci serviva per portare in vita questo personaggio – ha dichiarato il capo della divisione televisiva Marvel, Jeph Loeb – Siamo felici di averlo a bordo”.

Scott Buck ( Creata da Iron Fist , Dexter), Inhumans è una serie ambiziosa composta da otto episodi. I primi due verrano proiettati sugli schermi IMAX prima del debutto su ABC in autunno. Il progetto è nato come film ma è poi stato dirottato sul piccolo schermo. Nella mitologia Marvel, gli Inumani sono un gruppo di esseri umanoidi dotati di superpoteri, nati dagli esperimenti genetici operati sulla razza umana dagli alieni Kree, mentre tentavano di creare una specie di soldati perfetti.

Fonte: Variety