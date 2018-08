Infinity, Ready Player One e tutte le novità di settembre

L'estate non è ancora una pratica conclusa, ma già i network e i servizi di streaming video on demand si preoccupano di presentare i propri. Oggi è il turno di Infinity, che - dopo Rakuten e in attesa di Netflix e Amazon Prime - ha ufficializzato i titoli diper i propri abbonati nel prossimo mese.l'appuntamento più atteso sarà sicuramente quello della Premiere di Ready Player One, l’ultimo film di Steven Spielberg che omaggia la cinematografia e la cultura pop, in particolare degli anni ’80 e ’90. Il titolo rimanda alla classica schermata dei videogames:ed è basato sull’omonimo romanzo di Ernest Cline, con protagonista Parzival, avatar digitale di Wade Watts nella piattaforma OASIS, un paradiso virtuale in un futuro distopico non molto distante dal nostro. L’uomo di Neve , basato sull’omonimo romanzo di Jo Nesbø arriverà su InfinityProtagonista del è film Michael Fassbender nei panni di un poliziotto della omicidi, celebre per risolvere casi impossibili, che riceve un messaggio da un temibile serial killer, “l’uomo di neve”, che lo sfida a duello.entra in programmazione su Infinity Conspiracy - La cospirazione , un thriller che vede protagonisti Al Pacino e Anthony Hopkins in un film in cui le verità sono velate e difficili da comprendere. Ben - interpretato da Josh Duhamel - è un talentoso avvocato che si ritroverà invischiato in un intrigo di potere fra il magnate farmaceutico Arthur Denning (Hopkins) e il suo avversario Charles Abrams, interpretato da Al Pacino.sarà disponibile Trolls il divertente film d’animazione con protagonisti i famosi troll dai capelli fluenti. Il film è stato candidato agli Oscar e ai Golden Globe e racconta le avventure di questi piccoli esserini che vivono in un costante stato di felicità che viene turbata dai Bergen, enormi creature convinte di poter raggiungere quello stato di gioia solo nutrendosi dei Trolls. Fast and Furious 8 sarà disponibile nel catalogo di Infinity. Ottavo capitolo della celebre e fortunata saga con protagonista Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto. In luna di miele a Cuba a far visita a Dom sarà Cipher (Charlize Theron) che costringerà Toretto a ribellarsi contro l’unica cosa a cui tiene, la famiglia.sarà disponibile su Infinity Indivisibili di Edoardo De Angelis , film che si è aggiudicato 6 David di Donatello ed è stato presentato alla Mostra del cinema di Venezia e al Toronto International Film Festival. La pellicola ha come protagonista le gemelle Angela e Marianna Fontana, che interpretano due sorelle siamesi che lavorano come cantanti, sfruttate dalla loro stessa famiglia.Il cofanetto dellasu Infinity, andandosi ad aggiungere alla prima stagione, già disponibile. Dopo un disastro aereo un gruppo di superstiti si ritrova a vivere su un’isola deserta, partendo da zero e cercando di affrontare le insidie e le minacce provocate principalmente da loro stessi.La quarta stagione di, completando il’intero cofanetto delle precedenti stagioni. Parte integrante dell’Arrowverse la serie è incentrata sulla vita di Barry Allen, lo scienziato forense più veloce del mondo.. Dopo aver concluso la sua carriera come mago a causa di uno scandalo, la superstar del mondo dell’illusionismo, Cameron Black, si ritroverà a collaborare con l’FBI, dove i suoi trucchi aiuteranno gli agenti federali nella risoluzione dei crimini.. Con protagonista l’ex star di “Una mamma per amica”, Josh Radnor. Il capofamiglia e professore Lou (Radnor) prenderà le redini del dipartimento di arti teatrali del liceo da tempo in difficoltà.Con un episodio a settimana, la serie tv distopica ambientata in un futuro scosso da una guerra nucleare, dove un gruppo di cento ragazzi sopravvissuti nella stazione spaziale Arca, dovrà far ritorno sulla Terra per constatare le condizioni del pianeta e renderlo nuovamente abitabile.