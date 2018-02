In partenza il Festival di Sanremo 2018, ecco gli ingredienti della kermesse

NOTIZIE

06.02.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Nina Zilli, Mario Biondi, Max Gazzè, Ron, Elio e le Storie Tese, The Kolors e Le Vibrazioni, una quantità spropositata di ospiti italiani e stranieri e la voglia di “ridare a Sanremo il lustro che aveva un tempo”, in questa edizione numero 68. È tutto pronto all'Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo 2018. La nuova edizione, condotta da Pierfrancesco Favino , partirà questa sera e si concluderà sabato 10 febbraio, senza interruzioni. 43 artisti in gara, tra cui, una quantità spropositata di ospiti italiani e stranieri e la voglia di “ridare a Sanremo il lustro che aveva un tempo”, in questa edizione numero 68.

Questa sera si parte con due ospiti importanti: da un lato Fiorello, che dovrebbe apparire in apertura o forse a metà della serata. Dall'altra Laura Pausini, che però sembra vicina al forfait per colpa di una laringite con febbre. Anche se non mancano le voci secondo cui la vera ragione sarebbe il sovraffollamento di ospiti.

Tra la grande quantità di concorrenti, il tempo per canzone che aumenta da 3 minuti e 15 secondi a 4 minuti e la decisione di Baglioni di “eliminare le eliminazioni”, si prospettano delle serate molto lunghe. Se consideriamo anche che, in chiusura, ci sarà come sempre l'appuntamento del Dopofestival, quest'anno presentato da Edoardo Leo , seguire il Festival di Sanremo 2018 da cima a fondo sarà un impegno a tempo pieno.

Gianni Morandi, Gino Paoli, Piero Pelù, Il Volo, Sting in coppia con Shaggy, Giorgia in coppia con James Taylor, Gianna Nannini, Max Pezzali, Francesco Renga, Nek e Pippo Baudo, conduttore storico del Festival che ritorna da ospite d'onore, e, forse, Mina in formato ologramma. Baglioni si esibirà con molti di loro: “A tutti ho detto: se ne canti una tua, devi cantarne anche una mia”. Tra gli ospiti più attesi ci sonoin coppia conin coppia con Gabriele Muccino con tutto il cast del suo ultimo film, A casa tutti bene . Vedremo inoltre, conduttore storico del Festival che ritorna da ospite d'onore, e, forse,in formato ologramma. Baglioni si esibirà con molti di loro: “A tutti ho detto: se ne canti una tua, devi cantarne anche una mia”.

Come si diceva, quest'anno non ci saranno eliminazioni: al termine di ogni serata, verrà presentata una classifica parziale con le posizioni dei singoli concorrenti. “Non ci sarà, come nelle edizioni precedenti, quella pratica un po’ violenta del dover mandare a casa qualcuno. Tutti i partecipanti, sia i giovani che i big, cominceranno il Festival e lo finiranno. Nessuno andrà via, nessuno dovrà fare le valigie. Ci sarà comunque un concorso ma questo renderà Sanremo simile a un Festival del cinema o letterario”. L'altra grande novità è che non ci sarà la serata delle cover, sostituita da una serata in cui i brani in gara potranno essere riarrangiati ed eseguiti in duetto, in trio o in altro modo.

L'appuntamento è questa sera su Rai Uno alle 20:30 con il Prima Festival, a cui seguirà alle 20:35 il Festival vero e proprio.