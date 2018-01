In esclusiva su TIMVISION Trapped, il Crime rivelazione dell'anno

Una città isolata dalla tormenta, un cadavere orribilmente mutilato e il principale sospettato ritrovato morto: da qui parte, la serie tv crime islandese ideata da Baltasar Kormàkur (Cani Sciolti) con la colonna sonora di Jòhann Jòhannsson (Nominato agli Oscar per Sicario e vincitore del Golden Globe per "La Teoria del tutto") che vedremo in ondaUn successo annunciato - visto il clamore sollevato dagli USA alla Francia, passando per Germania e Regno Unito - per un vero fenomeno internazionale che si è rapidamente conquistata il rinnovo per una seconda stagione. E se per il Guardian, per il New York Times, mentre il Telegraph parla dipresentando il nuovo progetto ideato e diretto dal regista islandese salito sul palcoscenico mondiale nel 2000 con 101 Reykjavík e affermatosi nel corso degli anni per il suo lavoro in Contraband con Mark Wahlberg e Kate Beckinsale, Cani Sciolti con Denzel Washington ed Everest con Jason Clarke e Jake Gyllenhaal.Di seguito la, e una, il piccolo villaggio di pescatori nell’estremo nord dell’Islanda, teatro della serie tv, è attualmente atanto che il governo islandese ancora oggi sta sviluppando delle nuove vie di comunicazione per evitare il problema. Si pensi che fino al 1940, non essendoci alcuna strada percorribile da automezzi, il paese era accessibile solo via mare, in aereo oppure a piedi o a cavallo.