In arrivo un prequel di 24 sul giovane Jack Bauer

31.07.2018 - Autore: Marco Triolo



24: Legacy, Fox riprova a mettere in moto la saga di Jack Bauer con un prequel della serie originale. Howard Gordon, produttore esecutivo di Joel Surnow e Bob Cochran. Dopo aver tentato la strada dello spin-off con, Fox riprova a mettere in moto la saga di Jack Bauer con un prequel della serie originale., produttore esecutivo di 24 e 24: Legacy, nonché showrunner della serie originale, sta lavorando al progetto insieme ai creatori di 24

un giovane Jack Bauer, dunque non interpretato da Kiefer Sutherland. Il che ci porta a una considerazione: Fox non è proprio intenzionata a lasciar andare una proprietà tanto nota e amata come 24. Ma se già lo spin-off aveva dimostrato che la serie non poteva sussistere senza Sutherland, questo prequel potrebbe esserne la conferma. In altre parole: ne abbiamo davvero bisogno? L'idea, stavolta, è quella di riportare in azione proprio Jack Bauer, ma. Il che ci porta a una considerazione: Fox non è proprio intenzionata a lasciar andare una proprietà tanto nota e amata come 24. Ma se già lo spin-off aveva dimostrato che la serie non poteva sussistere senza Sutherland, questo prequel potrebbe esserne la conferma. In altre parole: ne abbiamo davvero bisogno?

Certo, il progetto è nelle primissime fasi della lavorazione, non abbiamo date né altre notizie certe. E, certo, il coinvolgimento degli autori originali un po' fa ben sperare. Ma la domanda se basti Jack Bauer o se serva anche Sutherland per far funzionare un progetto intitolato 24 resta.

La serie originale è durata otto stagioni, andate in onda dal 2002 al 2010. Sutherland è poi tornato nella miniserie 24: Live Another Day nel 2014. Nel 2017 è andata in onda la prima e unica stagione di 24: Legacy, immediatamente cancellato.

