In arrivo un nuovo prequel TV di Batman dedicato al maggiordomo Alfred

17.05.2018 - Autore: Marco Triolo



Nonostante la chiusura di Gotham con la quinta stagione sia stata annunciata per via dei bassi ascolti, sembra che Warner Bros. non sia ancora stanca di sfornare serie prequel dedicate alle icone DC Comics.

Pennyworth, sarà, ovviamente, incentrata sulle origini del maggiordomo di casa Wayne, Alfred Pennyworth, sui suoi anni come ufficiale delle forze speciali britanniche a Londra e sull'incontro e la collaborazione con Thomas Wayne, padre di Bruce. Con Krypton già in corso e Metropolis in arrivo (entrambe ispirate al mondo di Superman), ora Warner Horizon Television ha messo in cantiere una seconda serie prequel di Batman. Intitolata, sarà, ovviamente, incentrata sulle origini del maggiordomo di casa Wayne, Alfred Pennyworth, sui suoi anni come ufficiale delle forze speciali britanniche a Londra e sull'incontro e la collaborazione con Thomas Wayne, padre di Bruce.

Bruno Heller e Danny Cannon, gli stessi di Pennyworth avrà come produttori esecutivi, gli stessi di Gotham , ma sarà slegata da quest'ultima. Dunque non aspettiamoci di veder tornare Sean Pertwee nel ruolo di Alfred. La serie andrà in onda sulla rete via cavo Epix, che ha ordinato la prima stagione senza passare dal pilot.

Gotham si concluderà nella stagione 2018-2019 con tredici episodi che racconteranno la trasformazione di Bruce Wayne (David Mazouz) in Batman. Ma sembra proprio che una serie incentrata direttamente su Batman sia, per ora, fuori discussione.

Fonte: Variety