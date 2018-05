NOTIZIE

In arrivo The Perfectionists, spin-off di Pretty Little Liars

15.05.2018 - Autore: Marco Triolo



Sara Shepard (autrice della saga letteraria “Giovani, carine e bugiarde” da cui la serie è tratta). Lo spin-off The Perfectionists, di cui si parlava da tempo, è ora stato confermato presso Freeform, la rete via cavo di proprietà Disney-ABC. Buone notizie per i fan di Pretty Little Liars e della scrittrice(autrice della saga letteraria “Giovani, carine e bugiarde” da cui la serie è tratta). Lo spin-off, di cui si parlava da tempo, è ora stato confermato presso Freeform, la rete via cavo di proprietà Disney-ABC.

La nuova serie è tratta ancora una volta da un romanzo della Shepard e vedrà Sasha Pieterse e Janel Parrish riprendere i ruoli di Alison DiLaurentis e Mona Vanderwaal dalla serie principale. The Perfectionists è ambientato nella cittadina di Beacon Heights, un luogo all'apparenza idilliaco in cui tre studentesse del college scoprono quanto sia difficile essere perfette. Questa necessità conduce dritta dritta a un delitto, il primo della cittadina, e apre un vaso di Pandora di terribili segreti.

Pretty Little Liars si è appena conclusa su Freeform dopo sette stagioni e 160 episodi. The Perfectionists arriva giusto in tempo per tappare questo buco. I. Marlene King, showrunner della serie originale, ha scritto l'episodio pilota, ordinato lo scorso settembre. Ora la serie è stata confermata e la prima stagione consterà di dieci episodi, in arrivo probabilmente nel 2019.

Fonte: Variety