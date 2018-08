In arrivo il reboot di ALF, l'alieno caduto sulla Terra torna in una nuova sit-com

Warner Bros. ha messo in cantiere un reboot televisivo di ALF, la sit-com anni '80 incentrata su un alieno peloso e sarcastico (vero nome, Gordon Shumway) accolto da una famiglia middle-class residente nella San Fernando Valley californiana.

Lo Studio è attualmente alla ricerca di uno sceneggiatore che si occupi di scrivere l'episodio pilota. Per ora non si hanno altri dettagli sull'approccio al reboot, e non si sa nemmeno se Warner abbia coinvolto Paul Fusco, co-creatore (con Tom Patchett), produttore esecutivo, sceneggiatore e regista della serie originale, nonché animatore e voce di ALF.

ALF (acronimo di Alien Life Form) andò in onda per quattro stagioni su NBC, dal 1986 al 1990, per un totale di 102 episodi. Il look iconico del protagonista, un alieno fuggito dal pianeta Melmac prima che questo esplodesse in seguito a una guerra atomica, gli ha garantito una lunga sopravvivenza postuma grazie a una serie di apparizioni in serie TV e film. Lo abbiamo visto ne I Simpson e nei film Guardiani della Galassia Un tuffo nel passato . Fa insomma parte della cultura popolare e dunque non stupisce un tentativo di rilanciarlo nel nuovo millennio.