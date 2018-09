Il trono di spade, i set della serie aperti ai turisti

Come tenere impegnati i tanti fan di Il trono di spade e ingannare l'attesa della prossima stagione, dell' incredibile conclusione promessa o dei vari spinoff annunciati ? La HBO ha trovato la soluzione, una che sicuramente scatenerà l'entusiasmo degli appassionati della serie nata dai romanzi di George R.R. Martin e che li spingerà in massa verso l'. In particolare verso alcune delledella serie che verranno rese visitabili ai turisti: quelle di- nella contea di Down - utilizzata per rappresentare, della cava abbandonata di Magheramorne, vista negli esterni dellae di, e dei boschi adiacenti la città di, dove son state ambientate diverse scene di combattimento.Al progetto, in questa fase preliminare, è stato dato il nome die potrebbe includere anche i lidi diin un ipotetico tour anche dei Linen Mill Studios di Banbridge (sfruttati per, lae ancora Winterfell). Se ne parlerà a breve, probabilmente, visto che già nelle aree potrebbero essere accessibili e mostrare al pubblico i costumi, le armi, il materiale di scena e le decorazioni utilizzate negli episodi visti in televisione. Ne sapremo di più al termine del processo esplorativo in corso.- ha dichiarato Jeff Peters, Vicepresidente 'Licensing and Retail' del network. -- ha aggiunto John McGrillen, direttore generale di Tourism NI. -