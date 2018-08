Il trailer di The Deuce 2, torna la serie sul mondo del porno con James Franco

NOTIZIE

21.08.2018 - Autore: Marco Triolo







The Deuce , la serie HBO sulle origini dell'industria del porno americana interpretata da James Franco , è pronta a tornare con una seconda stagione. Ne possiamo ora vedere il nuovo trailer.

Ambientati cinque anni dopo gli eventi della prima stagione, nel 1977, i nuovi episodi mostrano la reazione delle autorità alla crescente industria del sesso e il tentativo di chiudere il distretto a luci rosse di New York. Ancora una volta, The Deuce (che prende il nome dallo slang con cui era definita la 42a Strada di New York tra Settima e Ottava Avenue) seguirà le vite di baristi, prostitute, protettori, polizia e proprietari di nightclub invischiati in un mondo di sesso, crimine, droga e violenza, sullo sfondo della New York anni '70 e '80. Un periodo in cui, grazie alla rivoluzione sessuale in America e alle nuove definizioni legali di oscenità portate da essa, nacque e si sviluppò un'industria oggi miliardaria.