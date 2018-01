NOTIZIE

Braff interpreta e dirige questa sit-com per famiglie che racconta di un padre e marito che decide di aprire una compagnia specializzata in podcast

Il trailer di Alex, Inc.: Zach Braff torna in TV dopo Scrubs con una nuova commedia

09.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Scrubs che, negli ultimi anni, si era dedicata alla regia e alla recitazione cinematografica, tornerà in TV con una nuova sit-com da lui diretta e interpretata. Alex, Inc., questo il titolo, racconta di un padre di famiglia e brillante giornalista radiofonico, Alex Schuman, che decide di reinventarsi. Molla così il suo lavoro e apre una compagnia specializzata in podcast, una scommessa che inizialmente non è ben vista dalla moglie, ma che ovviamente si rivelerà vincente, essendo questa pur sempre una serie family trasmessa da ABC. Ecco il trailer.



Zach Braff , star diche, negli ultimi anni, si era dedicata alla regia e alla recitazione cinematografica, tornerà in TV con una nuova sit-com da lui diretta e interpretata., questo il titolo, racconta di un padre di famiglia e brillante giornalista radiofonico, Alex Schuman, che decide di reinventarsi. Molla così il suo lavoro e apre una compagnia specializzata in podcast, una scommessa che inizialmente non è ben vista dalla moglie, ma che ovviamente si rivelerà vincente, essendo questa pur sempre una serie family trasmessa da ABC. Ecco il trailer.

A scrivere Alex, Inc. troviamo Matt Tarses, ex co-produttore esecutivo di Scrubs. La serie è ispirata al podcast StartUp, che spiega come far partire un nuovo business. Nel cast troveremo Michael Imperioli (Eddie), Tiya Sircar (Rooni Schuman), Hillary Anne Matthews (Deirdre), Elisha Henig (Ben Schuman) e Audyssie James (Soraya Schuman). La serie, prodotta da Sony Pictures Television e ABC Studios, debutterà il 28 marzo su ABC.