Il ritorno di Michael J. Fox nella serie tv Designated Survivor

Negli ultimi anni, compatibilmente con quanto concesso dalla malattia, lo avevamo visto soprattutto in tv, anche con una serie pensata appositamente per lui . E oggi rivedremo Michael J. Fox proprio sul piccolo schermo, grazie alla partecipazione alla serie tv ABC Designated Survivor . Per quanto sono in cinque episodi. Molto amato dal suo pubblico , l'attore interpreterà Ethan West, avvocato di grido di Washington dalle importanti connessioni, ingaggiato dal Gabinetto del Presidente come speciale Pubblico Ministero incaricato di investigare sulle accuse mosse al Presidente precedente Cornelius Moss di aver favorito la fuga di informazioni classificate.Dal 28 febbraio i nuovi episodi della serie, che nei prossimi mesi concluderà la sua seconda stagione dopo la pausa natalizia, ci mosteranno un Michael J. Fox iper competitivo, scaltro, inarrestabile, pronto a giocare le proprie carte con cautela e fedele solo al mandato ricevuto. Una dedizione che farà di lui un avversario formidabile e imprevedibile per il presidente Tom Kirkman e sua moglie, interpretati da Kiefer Sutherland