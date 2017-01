Il ritorno di Grey's Anatomy in TV e il destino di Karev finalmente svelato

Nonostante il mid-season finale abbia lasciato gli spettatori di Grey's Anatomy con svariati cliffhanger e domande rimaste in sospeso, solo una di queste ha trovato risposta nella première di ieri sera, l'episodio 13x10 intitolato "You Can Look (But You'd Better Not Touch)"...Ovviamente stiamo parlando del destino di Karev (): avrà accettato o meno di dichiararsi colpevole per avere uno sconto sulla pena? La risposta è arrivata al termine di una puntata concitata, ambientata ben lontano dal Grey Sloan Memorial Hospital e in un carcere di massima sicurezza, dove Arizona (), Bailey () e Jo () hanno assistito una sedicenne partoriente. Dopo aver svolto il loro dovere, le tre sono tornate a casa in auto ma, durante il viaggio, Bailey è stata informata per telefono che Karev aveva accettato di patteggiare. Andrà in prigione per due anni, e questo lo costringerà a lasciare per sempre la professione medica...Variety ha parlato con Jessica Capshaw a proposito della rivelazione e della possibilità che gli autori si rimangino questo verdetto terribile: “– ha risposto l'attrice – Ora dovete allacciarvi le cinture per quello che verrà”. A proposito della reazione di Arizona: “Credo sia completamente distrutta. Tra l'aver visto un lato piuttosto orribile della maternità [in prigione], e il fatto che uno dei suoi più cari protetti potrebbe esserle strappato per sempre, penso non possa andare peggio di così”.E se così sarà, non lo rivedremo più oppure ne seguiremo le vicende dietro le sbarre? “Dovete guardare la serie!”, avverte la Capshaw. “Scoprirete se davvero andrà in carcere e cosa potrebbe tenerlo fuori o trattenerlo dentro. Vedrete tutto”.Una frase che lascia aperta qualche speranza: che qualcuno offra un accordo a Karev per lasciarlo in libertà? E se così sarà, quale prezzo dovrà pagare il medico? Non resta che ascoltare Jessica Capshaw e guardare la serie in attesa di altre risposte.