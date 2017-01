Il nuovo Twin Peaks sarà trasmesso in esclusiva su Sky Atlantic e in contemporanea con gli Usa

Che lo stesso demiurgo David Lynch sarà di nuovo della 'partita' lo sapevamo , come anche gli ultimi dettagli e informazioni sui nuovi episodi che vedremo, ma l'ultima buona notizia - accompagnata da una 'profumata' prima immagine ufficiale - è che questi diciotto nuovi capitoli della creatura di Mark Frost e David Lynch sarannoalla trasmissione negli States.Probabilmente l’evento televisivo più atteso dai fan della televisione moderna e contemporanea, la serie di culto torna - come noto - dopo 26 anni per la terza stagione di I segreti di Twin Peaks . Che prenderà il via con una prima puntata di due ore. La storia, ambientata 25 anni dopo l’omicidio di Laura Palmer, racconterà l’odissea dell’agente Cooper di ritorno a Twin Peaks e potrà contare - come annunciato - suTra i nomi appartenenti al cast originale di Twin Peaks rivedremo, mentre tra le new entry della 3 stagione figurano. Presente anche lo stesso David Lynch nel ruolo di Gordon Cole, il Capo dell'Ufficio Regionale dell’FBI. Già nella seconda stagione dello show, Cole era stato protagonista di numerose scene ironiche, essendo spesso costretto a parlare a voce alta a causa dei suoi grossi problemi d'udito.