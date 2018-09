Il nuovo trailer di House of Cards svela il gran finale della serie senza Kevin Spacey

"Qualsiasi cosa Francis vi abbia detto negli ultimi cinque anni, non dovete credere a nulla di tutto ciò" - parla così, 47° Presidente degli Stati Uniti interpretato da Robin Wright. Un personaggio che da co-protagonista delle prime cinque stagioni di House of Cards diventa adesso protagonista assoluta della sesta e ultima stagione. Una battuta e un segnale forte per questo gran finale che sembra ignorare in toto gli anni di Kevin Spacey da presidente, mettendo un ultimo chiodo di bara alla collaborazione tra l'attore e Netflix in seguito allo scandalo di molestie sessuali che lo ha travolto."I miei primi 100 giorni da presidente sono stati difficili - afferma la Underwood nel filmato - Ho perso mio marito. Avremmo celebrato 30 anni di matrimonio insieme". Nel trailer la vediamo versare lacrime di coccodrillo mentre ricorda il marito un tempo interpretato da Spacey che con ogni probabilità sarà morto sin da prima della scena di apertura della nuova stagione. E la vediamo com'è sempre stata in questi anni: spietata, calcolatrice, cattivissima. Più del marito. A un certo punto questa comandante in capo annuncia: "Il regno dell'uomo bianco di mezza età è finito!".