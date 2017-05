Il gattopardo diventa una serie TV in stile Downton Abbey

NOTIZIE

Il progetto in collaborazione con la casa di produzione italiana Indiana. La serie sarà in lingua inglese

22.05.2017 - Autore: A.L. (Nexta)



Alain Delon e Più di 100 anni dopo il red carpet di Claudia Cardinale Burt Lancaster a Cannes per la prima de Il gattopardo , il film torna a essere davvero attuale per il circuito audiovisivo. Infatti è in programmazione un adattamento televisivo in lingua inglese ispirato al romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

La Indiana Production, casa di produzione italiana, ha acquistato i diritti del libro da Giangiacomo Feltrinelli, l'editore originale che pubblicò per primo il romanzo. Attualmente la casa di produzione sta lavorando a circa 8-10 episodi che possano essere presentati in questi giorni sul circuito business di Cannes. Il progetto ha già l'appoggio di Gioacchino Lanza Tomasi, che rappresenta gli interessi dell'autore originale del romanzo.

Al momento il progetto si sta sviluppando su due livelli di scrittura: una parte italiana e una parte inglese; proprio per garantire la traducibilità del romanzo e la sua internazionalità.

"Sarà una saga che racconterà di nuovo la storia del paese insieme ai suoi profondi cambiamenti che hanno interessato l'intera Europa - ha dichiarato pubblicamente Fabrizio Donvito, partner di Indiana - "Come dice il romanzo: 'Ogni cosa deve cambiare perché ogni cosa resti uguale'. Non posso pensare a nulla di più contemporaneo per descrivere i temi in cui viviamo".

La serie sarà sviluppata da Indiana nelle persone di Fabrizio Donvito, Marco Cohen e Benedetto Habib insieme a Daniel Campos Pavoncelli e Ilaria Castiglioni. Feltrinelli sarà partner anch'esso della produzione e dello sviluppo del progetto.



Il romanzo originale fu pubblicato nel 1958 in forma postuma e racconta i cambiamenti della società italiana e siciliana durante il Risorgimento. Il gattopardo è stato tradotto in più di 40 lingue.

Palma d'Oro a Cannes nel 1963 oltre a essere nominato per i Migliori costumi al premio Oscar. Il film omonimo di Luchino Visconti vinse lanel 1963 oltre a essere nominato per i Migliori costumi al premio Oscar.

I progetti recenti di Indiana includono la dramedy In viaggio contromano diretta da Paolo Virzì con Helen Mirren e Donald Sutherland.

Indiana sta anche lavorando al remake italiano di “Lui è Tornato,” film tedesco campione di incassi.