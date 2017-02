Il cast di NCIS rende omaggio a Miguel Ferrer

Così lo show ha pensato di dedicare alla sua memoria una puntata speciale. Il 6 marzo prossimo una puntata dello show NCIS: Los Angeles includerà una versione di Bob Dylan “Knocking on Heaven’s Door” eseguita da Ferrer e della sua band i the Jenerators. Alla fine dell’episodio, l’attore sarà ricordato con una targa e un messaggio.

Lo scorso mese lo showrunner di NCIS: Los Angeles R. Scott Gemmill ha diffuso un pubblico messaggio di commiato. “Oggi, NCIS: Los Angeles ha perso un amato membro della propria famiglia. Miguel era un uomo di incredibile talento che aveva una magnifica presenza in video, un grandissimo senso dell’umorismo e un grande cuore”.

Altri ruolo famosi di Ferrer in TV sono stati la partecipazione in “Twin Peaks,” “Shannon’s Deal,” “Broken Badges,” “Crossing Jordan,” “Bionic Woman,” and “Desperate Housewives.”. Ha prestato la propria voce a film e videogiochi come “Mulan,” “Robot Chicken,” “American Dad!,” “The Spectacular Spider-Man,” e “Halo 3.” Tra gli action dove ha lavorato “RoboCop,” “Iron Man 3,” “The Manchurian Candidate,” “Sunshine State,”e “Mr. Magoo.”