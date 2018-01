Il caso Kevin Spacey è costato a Netflix 39 milioni di dollari?

Ovviamente questo ha fatto subito venire in mente House of Cards e tutto il caos intorno al licenziamento di Spacey. Netflix ha deciso poi di girare la sesta e ultima stagione senza di lui , incentrandola completamente su Claire Underwood (). La compagnia ha tagliato ogni rapporto con l'attore al punto da decidere di non distribuire, il film su Gore Vidal interpretato da Spacey.

In realtà,, direttore finanziario di Netflix, ha specificato che la perdita è “dovuta a un riordino societario dopo le molestie sessuali”, e di casi analoghi a quello di Spacey ce ne sono stati altri che hanno avuto impatto sulla compagnia. Ovvero quelli di Danny Masterson, star di The Ranch accusata da alcune donne di stupro e licenziato, e quella di, il comico americano accusato di molestie che su Netflix aveva in programma uno speciale poi cassato. Wells ha detto che perdite simili hanno già colpito la compagnia, ma mai di questa entità. Insomma, di certo il caso Spacey è quello che ha avuto più rilevanza, ma non sembra essere tutta colpa sua.