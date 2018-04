Il caso Harvey Weinstein diventerà un film prodotto da Brad Pitt

NOTIZIE

26.04.2018 - Autore: A.L.







Dopo Sexgate con protagonista Harvey Weinstein.



LEGGI ANCHE: 10 FILM CULT SUL GIORNALISMO



LEGGI ANCHE: CASO WEINSTEIN LA POLIZIA DI NEW YORK PRONTA AD ARRESTARE IL PRODUTTORE



Secondo Indie Wire le case di produzione Annapurna e Plan B stanno lavorando a un film appartenente al genere di inchiesta giornalistica che racconti lo scandalo denunciato da New Yorker e New York Times.



Secondo quanto riportato in primis da Deadline, i produttori hanno acquistato i diritti cinematografici degli articoli di inchiesta scritti dai giornalisti Jodi Kantor e Megan Twohey con la collaborazione dell'editor Rebecca Corbett per il New York Times. Gli articoli hanno portato alla luce non solo gli abusi ma anche i comportamenti illeciti e le pressioni del magnate sulle vittime per metterli a tacere. Il giornalismo sarà pure in crisi nella vita reale ma quello raccontato al cinema da grandi pellicole sulla professione più amata del mondo, sta invece producendo ampi successi commerciali e di pubblico.Dopo Il caso Spotlight , il film che ha raccontato la vera inchiesta giornalistica del Boston Globe sui casi degli abusi sessuali da parte di alcuni preti pedofili, è arrivato il momento di raccontare il dietro le quinte delcon protagonistaSecondo Indie Wire le case di produzione Annapurna e Plan B stanno lavorando a un film appartenente al genere di inchiesta giornalistica che racconti lo scandalo denunciato dae New York Times.Secondo quanto riportato in primis da Deadline, i produttori hanno acquistato i diritti cinematografici degli articoli di inchiesta scritti dai giornalisticon la collaborazione dell'editor Rebecca Corbett per il. Gli articoli hanno portato alla luce non solo gli abusi ma anche i comportamenti illeciti e le pressioni del magnate sulle vittime per metterli a tacere.

Gli articoli del New York Times insieme al lavoro del giornalista Ronan Farrow per il New Yorker, hanno svelato il sistema di potere e di abusi che ha fatto sorgere con forza il movimento Me Too investendo numerose figure del settore con denunce di abusi e molestie sessuali oltre che di comportamenti inappropriati.

Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner - si occuperà insieme ad Annapurna Pictures dell'aspetto produttivo del film.



Fonte: Indiewire/Deadline. Il film si concentrerà soprattutto sul lavoro di inchiesta giornalistico e Plan B - casa di produzione fondata da, Dede Gardner e Jeremy Kleiner - si occuperà insieme ad Annapurna Pictures dell'aspetto produttivo del film.